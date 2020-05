Volgens Rik Verbrugghe kan Remco Evenepoel schitteren in de Giro: "De proloog ligt hem"

In oktober zullen we Remco Evenepoel voor het eerst aan het werk zien in een grote ronde. De jonge Belg maakt zich namelijk op voor zijn debuut in de Giro. Volgens Rik Verbrugghe, de bondscoach, kan Evenepoel schitteren.

Verbrugghe gaf een interview bij RTBF. Daarin had hij het over het debuut in een grote ronde voor Remco Evenepoel. "Eerst was het plan om Evenepoel twee weken te laten rijden in de Giro, maar wat is het plan nu? De renners zullen zo veel mogelijk ritten willen rijden nu, omdat ze veel energie hebben. Evenepoel zou dus drie weken kunnen rijden, maar hij heeft de kwaliteiten om de hele ronde te schitteren." Volgens Verbrugghe maakt hij zelfs kans op de roze trui. "De proloog ligt Evenepoel", legt de bondscoach uit. "Volgens mij is het zeker mogelijk."