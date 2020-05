🎥 Campenaerts onderneemt bijzondere uitdaging tegen o.a. Verbrugghe en komt toevallig Evenepoel tegen

In het jongste filmpje van Victor Campenaerts zijn ook verschillende anderen sportmannen betroffen. Centraal staat een bijzondere uitdaging voor de tijdritspecialist: zijn metgezellen in twintig minuten tijd allemaal uit het wiel rijden.

Campenaerts nam hiervoor zijn tijdrijdersfiets en trok naar de Ardennen. Hij werd er vergezeld van vier andere mannen met een band met het wielrennen: bondscoach Rik Verbrugghe, profrenner Louis Vervaeke en triatleet Jef Van Meirhaeghe waren zijn 'tegenstanders'.

De vijfde avonturier was ex-renner Bram Tankink, die op de motor van vader Campenaerts de rol van commentator op zich nam. Hoe het allemaal verliep voor dit olijke gezelschap en of Campenaerts slaagde in zijn opdracht, kunt u hieronder bekijken.

Overigens duikt er nog een wielerprof op in het filmpje, Remco Evenepoel. Dat was niet eens de bedoeling. Evenepoel was op dat moment ook aan het trainen in de Ardennen.