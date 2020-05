🎥 Throwback: het onvergetelijke grachtbezoek van Tom Dumoulin in volle finale van belangrijke Girorit

Dag op dag drie jaar geleden is het dat één van de meest opmerkelijke momenten uit de moderne wielergeschiedenis zich afspeelde. Tom Dumoulin vertrok in de zestiende rit van de Giro in de roze trui en moest wel op een erg lastig moment... zijn behoefte doen.

Wie had die ochtend in Rovetta kunnen denken dat de 222 kilometer richting Bormio zulk moment zou opleveren? Het was een rit waarin wel mogelijkheden lagen voor de klimmers om het verschil te maken, maar op iets meer dan dertig kilometer van de aankomst stapte Dumoulin plots van zijn fiets. De Nederlander trok ook zijn trui uit en zocht een gracht op... om daar zijn behoefte te doen. Daarna sprong hij weer op de fiets en kon hij de achtervolging inzetten. Dumoulin bereikte de aankomst als dertiende, op meer dan twee minuten van ritwinnaar Nibali. Desondanks lag Dumoulin na deze etappe in het klassement nog een halve minuut voor op Quintana en zou hij zelfs de Giro nog winnen. Wat niet betekent dat er werd wat afgelachen werd over het bewuste moment en Dumoulin nadien ook enige uitleg moest verschaffen.