'Bernal en Quintana hoeven niet te panikeren en kunnen alsnog naar de Tour"

Het zal ongetwijfeld schrikken geweest zijn voor de Colombiaanse wielertoppers Egan Bernal en Nairo Quintana toen de noodtoestand in hun land verlengd werd tot 31 augustus. Dat is tot twee dagen na de Tourstart. Zo leken ze de Tour te moeten missen, maar zover komt het wellicht niet.

Doordat de noodtoestand in Colombia tot eind augustus van kracht blijft, geldt er ook nog steeds een vliegverbod. Bernal en Quintana zouden zo niet tijdig naar Frankrijk kunnen afreizen voor de Tour, maar mogen wellicht rekenen op een uitzondering.

De Colombiaanse federatie heeft zich hierover grondig geïnformeerd, beweert bondsvoorzitter Mauricio Vargas bij Zikloland. "We vroegen de Colombiaanse president Ivan Duque, minister van Verkeer Angela Maria Orozco en minister van Sport Ernesto Lucena of de renners in die periode op de gepaste tijdstippen in Europa kunnen geraken en volgens hen zal zich geen enkel probleem stellen."