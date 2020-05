Lotto Soudal neemt voortrekkersrol op vlak van gezondheid na corona: "Renners en personeel verdeeld over bubbels"

Bubbels. Het is een woord dat recent steeds meer de ronde doet in de maatschappij. Het is waardoor jeugdkampen deze zomer kunnen doorgaan. En als het van Lotto Soudal afhangt ook waardoor men binnenkort in het wielerpeloton alles zo veilig mogelijk houdt.

Bij Lotto hebben ze een plan uitgedokterd om de kans op besmettingen bij hervatting van het wielerseizoen zo klein zo veel mogelijk te beperken. "Concreet zullen onze 28 renners en ook al het personeel worden verdeeld over drie bubbels", legt ploegdokter Jens De Decker uit in HLN. "Elke groep krijgt een aparte kleur en volgt zijn eigen race-agenda. Bedoeling is om het verloop tussen de bubbels zo beperkt mogelijk te houden." De redenering achter het idee spreekt voor zich. "Hoe minder rotatie, hoe kleiner de kans op onderlinge besmetting. Dat betekent: vrijwel continu, met steeds dezelfde mensen, samen, koersen, samen werken, samen slapen, samen reizen. We denken er zelfs aan om, per bubbel, het nodige materiaal voor korte tijd te stockeren op één plek, in één land. Iedereen die een bubbel betreedt, wordt op voorhand getest." GROTE SOLIDARITEIT De ploegdokters van de verschillende ploegen overleggen constant met elkaar en met de UCI. De Decker denkt dan ook dat andere teams het voorbeeld van Lotto zullen volgen. "De solidariteit is groot. Zonde zou het zijn mochten bepaalde teams die solidariteit doorbreken en hun voeten vegen aan hele aanpak."