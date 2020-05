Pas in juni zekerheid in Italië: Milaan-Sanremo en Ronde van Lombardije krijgen mogelijk nog nieuwe datum

Wie dacht dat met de publicatie van de volledige internationale kalender door de UCI de kous af was, is eraan voor de moeite. Land per land moet uitgemaakt worden wat mogelijk is en verdere wijzigingen blijven tot de mogelijkheden behoren.

Zo ook in Italië. Daar buigt de nationale wielerfederatie zich nog volop over de kalender van de UCI en over welke aanpassingen er nog moeten gebeuren. Een definitieve beslissing komt er pas op 9 juni. Dat is minder dan twee maanden voor de eerste koers er zit aan te komen. NEEMT LOMBARDIJE DATUM VAN SANREMO IN? Volgens de laatste berichten zijn er wel nog veranderingen op komst voor enkele grote wielerwedstrijden. De Ronde van Lombardije zou niet op 10 oktober doorgaan, maar twee maanden vervroegd worden en op 8 augustus plaatsvinden. Deze datum is voorlopig ingenomen door Milaan-Sanremo. La Primavera zou dan op zijn beurt twee weken opschuiven, naar 22 augustus. Het nationaal kampioenschap willen ze in Italië organiseren in het weekend van 1 november.