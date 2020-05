Sanne Cant opgetogen over plannen van broers Roodhooft: "Droom om de Ronde of Parijs-Roubaix te rijden"

Een opvallend plan van de gebroeders Roodhooft is het, om de rensters van drie veldritteams onder te brengen in één overkoepelende wegploeg. Sanne Cant ziet het alvast zitten en hoopt dat zo de deur opengaat voor deelname aan de grote wegwedstrijden.

"Ik denk dat het de droom is van elke Vlaamse renster om tussen die hagen van toeschouwers op een dag de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te rijden", reageert Cant in Gazet van Antwerpen. Het gaat wel een continentale ploeg zijn waar ze in terecht komt. Voor de grote klassiekers is het dus hopen op wildcards.

"Het wordt dit keer wel vroeg dag, maar het is echt iets om misschien volgend jaar al naar uit te kijken", richt Cant haar hoop op 2021. Tot wat zou ze in staat zijn in die Monumenten op de weg? "Ik weet echt niet waar ik uitkom. Misschien ligt Parijs-Roubaix me wel beter."

NIVEAU NAAR OMHOOG IN HET VELD

Cant rekent er ook op dat het niveau in het damesveldrijden door dit initiatief nog omhoog gaat. "Ik denk wel dat deze wegploeg met mijn 'concurrentes voor het veld' iedereen qua niveau naar boven kan stuwen. Daar is het uiteindelijk ieder van ons om te doen."