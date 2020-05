Gebrek aan stopcontacten en het breken van de cassette: technische problemen alom in Challenge of Stars

Een leuk idee, die Challenge of Stars, om met bekende namen zo een toernooi op poten te zetten. Met slechts achts deelnemende renners is het wel wenselijk dat er niets fout gaat. Dat bleek tijdens de sprintcompetitie alvast te veel gevraagd.

Nacer Bouhanni was één van de renners die zou meedingen naar de titel van sprintkoning, maar geraakte niet eens uit de startblokken. De Fransman had bij hem thuis... te weinig stopcontacten. De batterij van zijn laptop was vroeger plat dan gedacht en zo geraakte de spurter niet ingelogd.

Filippo Ganna kon wel van start gaan en deed het voortreffelijk, want de Italiaan schopte het tot de finale. De Ineos-renner was nog in volle strijd met Jakobsen, tot hij plots op het virtuele scherm haast tot stilstand kwam. De reden: een breuk van de cassette van zijn fiets, de kettingwielen van het achterwiel hadden het dus begeven.

Ganna moet op zijn fiets nogal tekeer gegaan zijn om dat te veroorzaken, maar in elk geval werd het eerste toernooi van de Challenge of Stars behoorlijk geplaagd door materiaalpech. Deze namiddag zijn de klimmers aan de beurt.