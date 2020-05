Het leven zoals het is voor Iljo Keisse: kinderen entertainen en trainingsritten die hoop doen oplaaien

Overal ter wereld worden wielrenners geconfronteerd met een situatie die ze niet gewend zijn. Iljo Keisse legt in een blog uit hoe dat voor hem is. Veel meer tijd doorbrengen als anders met de kinderen maakt er een belangrijk deel van uit.

"Ik heb nog nooit zoveel maanden thuis gezeten als gedurende deze tijd", zegt Keisse. "Het is een volledig nieuwe ervaring. Mijn vrouw, een psychologe, werkt van thuis tot vier of vijf uur. Ik sta dus in voor de kinderen René en Jules in het eerste deel van de dag."

Hoe pakt Iljo Keisse dat aan? "Ik heb ze wat uitdagingen gegeven, zoals tien push-ups doen of 100 keer op de trampoline springen bij elke fout tijdens hun schoolwerk. Ik probeer ze te entertainen. 's Avonds train ik elke dag van 8 tot 9 uur."

Hopelijk worden de zaken snel terug normaal

De renner van Deceuninck-Quick.Step houd het niet altijd op één uurtje per dag. "Soms train ik meer of doe ik langere ritten. Dat voelt geweldig, maar doet mij ook dromen van het moment waarop we het seizoen kunnen hervatten. Hopelijk worden de zaken snel terug normaal en kan de kalender doorgaan zoals voorzien."