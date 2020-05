Tom Dumoulin niet langer lid van beweging voor geloofwaardig wielrennen na de 'farce' Parijs-Nice

Opmerkelijk nieuws rond wielrenner Tom Dumoulin. De Nederlander is niet langer lid van MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen. Hoewel het idee achter MPCC hem aanstaat, zijn er twee redenen die Dumoulin doen afhaken.

Bij MPCC kunnen zowel wielerploegen lid zijn als renners individueel. Tom Dumoulin onthult aan WielerFlits de opzegging van zijn persoonlijk lidmaatschap. Wel onderstreept Dumoulin het gedachtegoed van MPCC heel mooi te vinden.

KETONEN

Waarom stapt hij er dan toch uit? "Ik vond het een farce rondom Parijs-Nice. Naar mijn mening had die koers niet verreden moeten worden. Toen was er al de corona-uitbraak, ook in Frankrijk. Toen heeft de MPCC daar niets over gezegd. En vervolgens kwamen ze met het verhaal dat het gebruik van ketonen héél gevaarlijk is."

Dumoulin en Jumbo-Visma zijn een andere mening toegedaan. "Onze ploeg gebruikt ketonen, dus dan is het een beetje hypocriet van mezelf om lid te zijn van de MPCC. Die twee zaken samen hebben mij doen bewegen om mij af te melden."

Lees het oorspronkelijke artikel op WielerFlits