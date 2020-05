Winnaar van Milaan-Sanremo 2016 heeft zijn hand gebroken

Het is niet omdat er geen wielerwedstrijden worden afgewerkt dat er geen blessures kunnen opduiken. Vraag dat maar aan Arnaud Démare. De Fransman van Groupama-FDJ heeft tijdens een trainingstocht een breuk opgelopen in zijn linkerhand.

Geen wedstrijden momenteel, maar wel een periode van inactiviteit voor Démare. De sprinter moet het nu een tweetal weken van de fiets blijven. Dat meldt de Franse krant L'Équipe. Daarin staat ook te lezen dat Démare één van zijn handwortelbeentjes in zijn linkerhand gebroken heeft.

Het is zeker niet de eerste onaangename ervaring die Démare dit jaar meemaakt. Tijdens de UAE Tour was hij één van de renners die elf dagen vast zat op hotel nadat het coronavirus uitbrak. In 2016 behaalde Démare zijn grootste overwinning als wielrenner in een eendagskoers met winst in Milaan-Sanremo.