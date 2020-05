18-jarige dochter van Magnus Bäckstedt heeft scheenbeenbreuk opgelopen

Een visitekaartje heeft ze afgegeven op het WK in Yorkshire: daar vlamde Elynor Bäckstedt in het tijdrijden naar de bronzen medaille voor het Verenigd Koninkrijk bij de juniores. En of de wielergenen in de familie zitten. Nu kent ze wel een tegenslag in de vorm van een scheenbeenbreuk.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur