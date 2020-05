Alsnog moment én locatie gevonden voor EK? Kampioenschap kan voorsmaakje worden voor de Tour

Op de hertekende wielerkalender was aanvankelijk geen plaats voor het EK. Het Italiaanse Trento zag af van de organisatie dit jaar en zal die in 2021 voor zijn rekening nemen. Wat dan met het EK van dit jaar? Dat gaat mogelijk door in Frankrijk.

Eerst was er sprake van dat Evenepoel (in het tijdrijden) en Viviani (op de weg) hun Europese titels een jaar langer zouden behouden, maar er werd dan toch nog gezocht naar een nieuwe datum en locatie om het kampioenschap dit jaar te laten plaatsvinden. Volgens de Franse krant L'Équipe was hierover contact tussen de UEC en de stad Plouay. De organisator van de GP Plouay bij de vrouwen en de Bretagne Classic bij de mannen werd er bijgehaald. Die zou ook mee zijn schouders zetten onder het EK, op voorwaarde dat de eigen wedstrijden eveneens op de kalender blijven. EVENEPOEL AAN ZET OP 24/08? Er zou een schema uitgedokterd zijn waarbij Remco Evenepoel op 24 augustus zijn Europese titel tijdrijden kan verdedigen. Een dag later staan dan de GP Plouay en Bretagne Classic op het menu. Op 26 augustus zou dan de EK-wegrit bij de mannen gereden worden. Ook de twee dagen nadien zouden dan nog Europese titels te verdienen zijn in andere categorieën. Op 29 augustus is in Frankrijk de Tourstart voorzien.