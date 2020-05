Annemarie Worst blijft ook volgende jaren voor zelfde team koersen

Het is de dag van de contractverlengingen vandaag, zeker ook in het damesveldrijden. Net als Sanne Cant bij IKO-Crelan blijft Annemarie Worst ook haar ploeg, Team 777, trouw. De Nederlandse veldrijdster gaat zeker de volgende vier seizoen voor 777 crossen.

De Nederlandse media berichten over de contractverlenging van Annemarie Worst. Het nieuwe contract van de 24-jarige Worst loopt tot het einde van het crossseizoen 2023-2024. Worst en Steylaerts-777: het blijft een vertrouwde combinatie de komende jaren in het veldrijden. Ook het voorbije veldritseizoen was Annemarie Worst één van de betere veldrijdsters. Geregeld vocht ze duels uit met Ceylin del Carmen Alvarado. Worst is een voormalig Europees kampioene en werd zowel op het Nederlands Kampioenschap als op het WK tweede.