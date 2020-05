Belgische collega's reageren op theorie van Philippe Gilbert: "Het kan, als je mentaal sterk genoeg bent"

In elke crisis ligt ook een opportuniteit. Sommige wielrenners hebben bijvoorbeeld tijdens de lockdown kunnen ervaren wat het is om constant op de rollen te trainen. Philippe Gilbert is ervan overtuigd dat het een positief effect had op zijn conditie.

Ook andere Belgische renners hebben de voordelen opgewerkt. Bijvoorbeeld het vermogen om hoge wattages te duwen. "Bij gebrek aan andere variabelen, zoals tegenwind, verkeer of de hellingsgraad, haal je die altijd makkelijker op de rollen dan op de openbare weg", stelt Thomas De Gendt in HLN.

Jasper Stuyven was er al eerder mee vertrouwd. "Toen ik in de Vuelta van 2015 een handwortelbeentje brak en na twee, drie weken trainen op de rollen opnieuw aan koersen toe kwam, was ik toch redelijk 'in orde'. Al kon dat natuurlijk ook te maken hebben met de tanende motivatie bij andere jongens op het einde van het seizoen."

Van Avermaet erkent ook de pluspunten, maar ziet er geen wondermiddel in. "Zeker in tijdsnood is het een zinvol alternatief. En ik kan best aannemen dat je je daar achteraf nog supergoed bij voelt ook. Veel nadelen zijn er niet aan verbonden. Opletten wel dat je regelmatig bijdrinkt. Ideaal is het niet. Zeker niet voor lange duurtrainingen. Dan denk ik dat gewoon buiiten trainen je lichaam nog altijd meer deugd zal doen."

De hamvraag is: kan je op de rollen een seizoen voorbereiden? "Het kan, als je mentaal sterk genoeg bent om het vol te houden", denkt De Gendt. Maar wie is mentaal zo sterk om dat de hele tijd te blijven doen? "Het probleem is: zes uur op de rollen is ook zes uur aan een stuk fietsen. Je krijgt geen seconde rust."

Voor Van Avermaet moet er op zijn minst een bepaalde variatie blijven. "Als ze me verplichten om al mijn trainingen binnen af te werken, haak ik af. Dat lukt niet, omdat het een té zware inspanning zou vergen van mijn lichaam. Dat zou bij 'Phil' niet anders zijn."