De Gendt is virtuele koersen strontbeu en heeft het over zijn verslaving: "Al 400 euro aan gespendeerd"

Het is nu wel welletjes geweest, die virtuele koersen, dixit Thomas De Gendt. Toch met zijn eigen deelnames. De Gendt verlangt naar de echte wielerwedstrijden op de weg. Ondertussen kan hij zich ook nog wel bezighouden met zijn uit de hand gelopen hobby.

De Gendt maakte een goede beurt in de Challenge of Stars met een tweede plaats. "Toch ben ik het strontbeu. Ik wil niet binnen koersen, maar buiten", zegt de Lotto-renner aan Sporza. "Bij gebrek aan beter is dit het enige wat we kunnen doen, helaas. Nu ben ik 3 keer op tv geweest, met een interview. Voor een sponsor is dat van goudwaarde."

TOPTIJD DERTIG SECONDEN

Wat opviel is dat hij voor aanvang van de Challenge of Stars vrolijk... een Rubiks kubus aan het oplossen was. Dat doet De Gendt wel vaker. "Ik ben er nog maar sinds december mee bezig. Nu heb ik al zo'n 400 euro aan kubussen gespendeerd, zoals gemagnetiseerde en zo. Mijn toptijd is 30 seconden, gemiddeld doe ik het in 42 à 43 seconden. Om nog sneller te gaan, moet je algoritmes van buiten leren en daar heb ik geen tijd voor of zin in."

Het is alleszins een hobby die zeer zelden voorkomt. Wat denken zijn ploegmaats eigenlijk wanneer De Gendt bezig is met zijn kubussen? "Ik had ze mee in Parijs-Nice en dan lachen ze er wel eens mee. Maar zij kunnen dan weer andere dingen dan ik."