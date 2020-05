Deel 1 van 'Lance': "Véél gevaarlijkere dingen dan epo om in je lichaam te pompen" en "Blind vertrouwen in Ferrari"

Op de Amerikaanse tv-zender ESPN is de voorbije nacht het eerste deel van 'Lance' uitgezonden, de documentaire waarin Lance Armstrong 'zijn waarheid' wil vertellen. Het gaat er onder meer over dat het feit dat hij kanker had hem niet afschrikte om epo te gebruiken.

"In 1994 kreeg ik als wereldkampioen constant op mijn donder", zegt Armstrong in de documentaire. Hij was dan al wel in aanmerking gekomen met doping, maar het gebruik werd pas echt opgevoerd in 1995. Dat was ook het jaar waarin hij dokter Ferrari leerde kennen.

In vele opzichten is epo een veilig middel

"Hij was rechttoe rechtaan. Ik deed alles wat hij zei, had blind vertrouwen in hem. 'Rode bloedcellen is alles wat je nodig hebt', vertelde hij me." In 1996 kreeg Armstrong teelbalkanker. "Of het een moeilijke beslissing was om epo te nemen nadat ik de dood in de ogen had gekeken? Neen. Ik weet dat dit niet populair zal klinken, maar in vele opzichten is epo een veilig middel."

Er zijn dan wel een aantal voorwaarden. "Zolang je 't maar met mate gebruikt, in beperkte hoeveelheden, onder toezicht van een professionele arts. Er zijn véél gevaarlijke dingen om in je lichaam te pompen."