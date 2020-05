Europees kampioen heeft persoonlijke kalender klaar voor het aangepaste seizoen: aan deze wedstrijden zal hij deelnemen

Elia Viviani heeft nog niet veel kunnen genieten van zijn Europese trui. Hij hoopt de trui nog te kunnen laten zien in de Giro, de Tour en Milaan-San Remo. De Italiaan heeft deze wedstrijden namelijk nog op zijn kalender staan dit seizoen.

Viviani gaf een interview bij Il Corriere Della Sera. Hij vertelde dat hij dit seizoen zal deelnemen aan de Ronde van Italie, de Tour de France en Milaan-San Remo. "Mijn doelen zullen niet veranderen. Het belangrijkste is de finish van de Via Roma", aldus Viviani.

De kans bestaat dat de datum van Milaan-San Remo nog zal veranderen van 8 naar 22 augustus. Volgens Viviani is het een goed idee. "22 augustus is een betere datum. Op 8 augustus hebben we nog weinig wedstrijdritme en is het nog 20 dagen tot de Tour", legde de Italiaan van Cofidis uit.