Goed nieuws voor wielrenners: binnenkort mogelijk opnieuw naar Spanje voor hoogtestage

De kans bestaat dat de grenzen van Spanje binnenkort opnieuw open gaan. Het is goed nieuws voor de wielrenners, want zo kunnen ze op hoogtestage en kunnen ze zich voorbereiden op de grote rondes.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Pedro Sánchez, de premier van Spanje, laten weten dat de kans bestaat dat de grenzen binnen een maand opnieuw open zullen gaan. Reizen naar het land worden dus opnieuw toegelaten.



Het klinkt als muziek in de oren voor de wielrenners, want voor heel wat renners is Spanje de perfecte uitvalsbasis om een hoogtestage te doen. Zo kunnen zich voorbereiden op de grote rondes zoals de Tour de France.