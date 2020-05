Nog geen roest op samenwerking van al tien jaar: Sanne Cant verlengt contract bij IKO-Crelan

Continuïteit is meestal een goede zaak in de sport en dat is zeker al gebleken bij Sanne Cant. Al jarenlang maakt Cant deel uit van de top van de veldritwereld en rijdt ze bij dezelfde ploeg. Dat gaat ze ook de volgende jaren blijven doen.

De 29-jarige Cant heeft een nieuw contract getekend tot 2022. "Ik ben uiteraard blij dat ik mijn contract heb kunnen verlengen bij het team waar ik zoveel successen heb kunnen boeken. Deze verlenging getuigt van vertrouwen langs twee kanten", reageert de drievoudige wereldkampioene op de site van haar werkgever. Ook de volgende jaren zien we haar in het veld dus opnieuw in het shirt van IKO-Crelan. "Bovendien geeft het mij ook de motivatie om volgende winter vol goede moed aan te vatten." Op de weg gaat Cant deel uitmaken van de overkoepelende ploeg van de gebroeders Roodhooft.