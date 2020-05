Oliver Naesen had niet de minste zin om andere oorden op te zoeken: "Zeer ambitieus voor komende jaren"

Oliver Naesen en AG2R: het is een goede match en beide partijen zetten hun samenwerking dus gewoon verder. Ook de volgende drie jaren blijft Naesen voor de Franse ploeg koersen. Volgens hem was er geen reden om een overstap naar een andere ploeg te overwegen.

"Ik ben erg blij om voor drie seizoenen te kunnen verlengen", reageert Naesen. "Het is een geweldig teken van vertrouwen van AG2R. Sinds 2017 is de ploeg niet gestopt met progressie te maken. Zowel in de sport als in de structuur en aanpak. Waarom zou ik elders gaan terwijl het hier zo goed gaat?"

Groep van klassieke renners verbetert elk jaar

Ook op het voor hem belangrijkste terrein ziet Naesen AG2R steeds sterker worden. "De groep van klassieke renners verbetert elk jaar en zal nog beter worden in de toekomst. Er is ook een heel goede sfeer in de ploeg. Ik ben zeer ambitieus voor de komende seizoenen. Ik kan niet wachten om opnieuw te beginnen koersen op 1 augustus, na wat een uitzonderlijke situatie is geweest voor iedereen."

Naesen is alvast tevreden met de nieuwe planning van het wielerseizoen. "De Ronde van Frankrijk die doorgaat voor de klassiekers, dat is ideaal voor een renner als ik. De kalender is druk, maar zit niet propvol. Alles is aanwezig opdat ik een goed jaar zou hebben."