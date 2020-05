Sportkoepels dringen bij politiek aan op initiatief om weggevallen regeling op te vangen

Zowel wielerclubs als andere sportclubs kregen in volle coronatijd een opdoffer te verwerken door de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de regeling rond het verenigingswerk. De Vlaamse Sportfederatie uitte al snel zijn ongenoegen en voert met enkele partners de druk op de politiek op.

Door die regeling konden verenigingen bijvoorbeeld trainers wel vergoeden voor bepaalde opdrachten en was het toch iets gemakkelijker om te overleven. Ongeveer 70% van de aanvragen kwam van sportclubs. Die kunnen daar nu geen beroep meer op doen. De VSF dringt er samen met de AISF en AES, Franstalige sportfederaties, bij de politiek op aan om met een oplossing voor de dag te komen.

TUSSENCATEGORIE ABSOLUTE NOODZAAK

Ze willen dat er snel een parlementair initiatief genomen wordt om lokale sportclubs te helpen deze nefaste situatie door te komen. "Door het specifieke kader van onze sportclubs is professionele tewerkstelling van een aantal functies bijna nooit aan de orde. Daarom is een tussencategorie tussen de vrijwillligersvergoeding en professionele tewerkstelling een absolute noodzaak in de sportcontext", klinkt het.

De gegrondheid van het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt dus niet in twijfel getrokken, maar wel hoopt men op een nieuw initiatief vanuit het parlement zodat de sportclubs de gevolgen kunnen opvangen.