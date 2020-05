Education First zet jonge Colombiaan naast ervaren Colombiaan in Tourselectie

Bij Education First zetten ze alles in op de Colombianen de komende Ronde van Frankrijk. Ervaren rot Rigoberto Uran moet youngster Sergio Higuita onder zijn vleugels nemen voor diens eerste Tour.

Vorig jaar reed de 22-jarige Higuita met de Vuelta zijn eerste grote ronde. Met een 14e plaats én een etappeoverwinning geen slecht debuut. "Hij heeft met die ritoverwinning laten zien dat hij het in zich heeft", reageert ploegleider Peter Schep in de podcast De grote plaat.

Het kopmanschap blijft nog wel gereserveerd voor Rigoberto Uran. "Uran blijft voor mij de beste ronderenner van onze ploeg. Zijn beroepsernst is ook waanzinnig, hopelijk kan Higuita zich daaraan optrekken", klinkt het. Uran werd in 2017 tweede in de Tour de France, hij eindigde zelfs binnen de minuut van winnaar Chris Froome.