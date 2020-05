EF Pro Cycling maakt plannen bekend voor de Tour de France: twee Colombianen zijn de speerpunten

EF Pro Cycling heeft haar plannen bekendgemaakt voor de Tour de France. Rigoberto Uran en Sergio Higuita zullen de speerpunten zijn. Ze hebben veel vertrouwen in de Colombiaanse klimmers.

Uran en Higuita deden het vorig seizoen uitstekend. Zo werd Uran zevende in de Tour, maar in de Vuelta moest hij wel opgeven na een zware valpartij. Higuita maakte in de Vuelta indruk met een ritzege.

Ook voor de Giro heeft EF Pro Cycling een selectie klaar. Zo zal Hugh Carthy daar de kopman zijn. Carthy eindigde er vorig jaar op de elfde plaats. Volgens CyclingNews vindt de ploeg dat de 25-jarige Brit grote stappen heeft gezet.