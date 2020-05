Franse minister van Sport heeft grote wens voor Tour de France

Onder welke vorm en voorwaarden de Tour de France dit jaar gereden zal worden, is nog niet helemaal duidelijk. Frans minister van Sport Roxana Maracineanu hoopt alleszins dat er publiek langs de kant zal kunnen staan, desnoods een beperkt aantal.

"Mijn grootste wens is dat er publiek aanwezig is bij Roland Garros en de Tour de France, zonder publiek zijn de wedstrijden niet denkbaar", zegt Maracineanu bij RTL France. "We laten de organisaties aan verschillende scenario's werken nu waarbij minder publiek aanwezig kan zijn. Zonder vaccin is een terugkeer naar een normale sportwereld onmogelijk."

Experimenteren met minder publiek

De Tour de France wordt eind augstus-begin september gereden. In de maand augustus kunnen Franse organisaties dus al experimenteren met minder publiek. De Dauphiné en het EK Wielrennen zijn twee koersen die ook in Frankrijk gereden worden nog voor de Ronde van Frankrijk. In Parijs-Nice in maart wel al het publiek nog geweerd.