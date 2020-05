Geen definitief oordeel: twijfel rond het WK blijft nog een kleine maand

Krijgen we dit jaar een opvolger voor Mads Pedersen in Zwitserland of in het Midden-Oosten? Het is nog altijd niet zeker. Alle ogen waren gericht op de Federale Raad in Zwitserland, maar die waagde zich nog niet aan een definitieve beslissing over het WK.

De Federale Raad is in Zwitserland zowat hetzelfde als de Nationale Veiligheidsraad hier. Die bepaalt ginds de te volgen richtlijnen met betrekking tot het coronavirus en de maatregelen worden wel degelijk versoepeld. Dat betekent echter niet dat het vaststaat dat het WK in Zwitserland kan doorgaan. KANTJE BOORD Er is aangekondigd dat zeker tot 31 augustus massa-evenementen met meer dan duizend toeschouwers verboden zijn. Dat is drie weken voor het WK. Het wordt dus kantje boord. Een volgende Federale Raad, op woensdag 24 juni, moet de knoop doorhakken. Dat is dus nog een kleine maand in spanning afwachten. Volgens de Franse krant L'Équipe zou het WK wel in Zwitserland kunnen plaatsvinden, maar dat blijkt dus voorbarig.