Dylan Groenewegen heeft plannen gewijzigd en kiest grote ronde uit waarin hij naar sprintzeges wil vlammen

Geen Ronde van Frankrijk dit jaar voor Dylan Groenewegen, want zijn ploeg zet alles op het klassement in de Tour. De combinatie Giro - Vuelta was het oorspronkelijke plan, maar daar stak corona een stokje voor. Er moest dus een keuze gemaakt worden.

Dat is inmiddels ook gebeurd. Door de hertekende kalender is het slechts mogelijk om één grote ronde te rijden, toch wanneer Groenewegen de intentie zou hebben om die uit te rijden. Head of Performance Mathieu Heijboer houdt nog een slag om de arm, maar geeft aan welke richting het uitgaat voor Groenewegen.

"Het lijkt erop dat hij de Giro gaat betwisten en niet de Vuelta", klinkt het in het Eurosport-programma Kop over Kop. Voor Groenewegen zou dat dan zijn debuut in de Ronde van Italië betekenen. Die begint in principe op 3 oktober. Moest het WK verhuizen naar november kan het zijn dat de Giro nog een week vroeger van start gaat.