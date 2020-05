Mathieu van der Poel toont dat hij de man is die alles kan: "Dit was echt zoals toen ik Amstel Gold Race won"

Het woord 'alleskunner' is Mathieu van der Poel op het lijf geschreven. Anders win je niet met zoveel voorsprong de originele zevenkamp die het concept was van 'De Container Cup'. Het deed zelfs denken aan die waanzinnige zege op de weg.

"Ik haalde op het einde een hartslag van 195. Dit was echt zoals toen ik vorig jaar de Amstel Gold Race won", koppelt Van der Poel in zijn reactie bij Het Nieuwsblad terug aan één van zijn hoogtepunten tot dusver als wegrenner. "Ik had zelfs niet meer door dat de camera's aan het draaien waren. Op dat moment kwam de winnaar in mij naar boven."

Van der Poel gaf in de container dus blijk van een grote focus. Die verslapte ook geen moment. Van der Poel schreef dan wel geen enkele discipline op zijn naam, hij was wel de man van de grote regelmaat. "Ik ben blij dat ik toch niet voor niets zo diep ben gegaan."

Ik was zenuwachtiger dan anders

De motivatie was dan ook vrijwel even groot als bij een wielerwedstrijd. "Toen ik thuis vertrok had ik echt het gevoel dat ik anders heb als ik naar een wedstrijd vertrek. Ik was zelfs zenuwachtiger dan anders omdat het grote onbekende wachtte. Ik vind het wel bijzonder dat ik heb gewonnen."