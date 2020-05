Professor inspanningsfysiologie heeft lovende woorden voor Mathieu van der Poel: "Hij is de meest polyvalente atleet"

Vanavond komt Wesley Sonck nog aan bod in "de Container Cup", maar de winnaar van de sporters is ondertussen wel al bekend. Mathieu van der Poel haalde het van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen.

Sporza vroeg aan Jan Bourgois, professor inspanningsfysiologie aan de Universiteit van Gent, of van der Poel de meest ultieme atleet is. "Van der Poel is wel de meest polyvalente atleet. Het is een kunst om bijvoorbeeld bij een biatlon de hartslag naar beneden te krijgen om te schieten. In de Container Cup was het ook zo met het roeien en het schieten. Het is een onderdeel van een topsporter."

De professor had hoge verwachtingen bij van der Poel. "De fysiologische waarden van hem en Tim Brys zijn hoger dan de rest. Vooral in de duursporten zoals lopen, fietsen en roeien konden ze goed scoren", aldus Jan Bourgois.