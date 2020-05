Trainer van Van der Poel kijkt al niet meer op van nieuwe straffe stoot: "In container kwam veelzijdigheid goed van pas"

Wanneer Mathieu van der Poel weer eens weergaloos uitpakt, schrikken ze daar bij Alpecin-Fenix niet meer van. Daar weten ze wel welk vlees ze in de kuip hebben. Zijn demonstratie in de Container Cup verbaasde zijn trainer Kristof De Kegel dus niet helemaal.

"In bepaalde situaties stijgt hij boven zichzelf uit", zegt De Kegel in GvA over zijn pupil. "Mathieu heeft de capaciteit om zich supersnel aan te passen. In de container kwam die veelzijdigheid - lenigheid, kracht, techniek, concentratie én duurvermogen - goed van pas. En net als roeiers kan Mathieu ook heel goed korte en stevige inspanningen leveren."

COMPETITIEBEEST

Er zullen ook wel onderdelen tussen gezeten hebben die hem minder lagen, maar ook op die nummers stond Van der Poel zijn mannetje. "Hij is een echt competitiebeest dat zelfs opdrachten wil winnen die niet in zijn comfortzone liggen."

Heeft het concept van de zevenkamp ook in zijn voordeel gespeeld? "Je moet ook kijken naar de puntenverhouding tussen de verschillende disciplines. De fiets-, loop- en roeiproef vielen allemaal in dezelfde categorie - voor balsporters zijn die al iets moeilijker. Langs de andere kant: met Mathieu, Van Avermaet, Naesen en Van Aert stonden er wel vier renners bovenaan..."