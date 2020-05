Wout van Aert wist dat hij hoog wattage kon aanhouden: "Lang geleden dat ik Mathieu op de fiets heb kunnen kloppen"

Wout van Aert en niemand anders heeft de beste fietsprestatie geleverd in 'De Container Cup'. De niet-wielrenners maakten het de coureurs lang moeilijk op dit nummer, maar dan moesten Van der Poel en Van Aert nog komen. Die laatste deed nog een stuk beter dan zijn eeuwige rivaal.

Het vermogen van Van Aert tijdens die drie kilometer was fenomenaal. Geen moment zakte Van Aert onder de 500 Watt. "Ik wist dat ik dat wattage vier minuten zou kunnen volhouden", reageert een nuchtere Van Aert bij Het Nieuwsblad. "Het is lang geleden dat ik Mathieu nog eens op de fiets heb kunnen kloppen."

Je kan beter in één ding echt uitblinken

Het fietsnummer was duidelijk het beste onderdeel uit de zevenkamp voor Van Aert. "Mijn ouders zeggen me vaak: al een geluk dat je goed met de fiets kan rijden. En dat heb ik nog eens bewezen. Je kan beter in één ding echt uitblinken dan in verschillende disciplines een beetje goed zijn."

De renner van Jumbo-Visma heeft zo ook een beetje eerherstel gehaald. "Bij deze is het debacle van de virtuele Ronde van Vlaanderen rechtgezet. Als je ziet welke renners ik klop, geeft dat wel vertrouwen voor de toekomst."