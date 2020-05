Container Cup: zeer knappe prestatie van Wesley Sonck, Frank Raes werd even commentator

Gisteren stond de laatste aflevering van de Container Cup op het programma. De statistieken van de voorbije weken werden bekeken, maar het belangrijkste was het feit dat ook Wesley Sonck zich aan de verschillende disciplines ging wagen.

Wesley Sonck deed het uitstekend in de Container Cup. Hij eindigde met een tijd van 10 minuten en 50 seconden. Daarmee deed hij onder meer beter dan Yves Lampaert en Remco Evenepoel. Voor bij het golfen maakte hij met 153 meter indruk. Hij moest alleen Arthur Van Doren voor zich laten.

De grote vraag was natuurlijk ook wie Sonck ging vervangen als commentator tijdens zijn deelname. Zijn vervanger werd niemand minder dan Frank Raes. De voetbalcommentator had veel lovende woorden voor Sonck en was onder de indruk van de ex-voetballer.