Johan Bruyneel kreeg kans op een mildere schorsing, maar de deal sprong af: "Er bestaat geen gerechtigheid bij de antidopingagentschappen"

Johan Bruyneel is al een tijdje uit het profpeloton. Hij kreeg een schorsing van 10 jaar, maar in 2018 werd hij zelfs levenslang geschorst. Toch had het niet zover moeten komen, want in het verleden had hij de kans om maar voor één jaar geschorst te worden.

Dan moest Bruyneel wel verklaringen afleggen over een persoon uit de sportwereld, maar de deal sprong af. "Ik kon geen informatie geven over die persoon, maar ik wilde zien hoe ver een antidopingagentschap zou gaan om iemand aan te pakken. Er bestaat daar geen gerechtigheid", klinkt het bij Cyclingopinions. Bruyneel kreeg daardoor de kans om maar voor één jaar geschorst te worden, maar omdat hij geen informatie kon geven werd het een schorsing van 10 jaar. In 2018 werd het zelfs een levenslange schorsing.