'Krijger' De Marchi onder indruk van Belg: "Absurd wat hij soms doet"

Alessandro De Marchi is net zoals Thomas De Gendt een echte krijger. Vaak mee in de goede ontsnappingen, niet vies van werk opknappen en alles geven wat hij kan op een fiets. Maar ook hij moet soms zijn meerdere erkennen in anderen. in ex-ploegmaat Dylan Teuns bijvoorbeeld.

Het Italiaanse Tuttobiciweb interviewde De Marchi en vroeg zich af welke (ex-)ploegmaat het meeste indruk op hem heeft gemaakt. "Ik denk dan meteen aan Dylan Teuns. Ik was 4 jaar zijn ploegmaat bij BMC voordat hij naar Bahrain verhuisde. Hij heeft al absurde nummers neergezet, zelfs vorig jaar tijdens de Tour", herinnert De Marchi zich. Teuns won vorig jaar de Touretappe met aankomst op La Planche des Belles Filles.

Maar hij heeft ook oog voor de jeugd. "Ik denk dat Giovanni Aleotti heel veelbelovend is. Hij heeft nog alles te bewijzen, maar hij is volgens mij een potentiële toprenner", is het geloof in zijn landgenoot groot.

Toekomst CCC

Bij CCC is het op dit moment alle hens aan dek. Het voorbestaan van de ploeg hangt aan een zijden draadje. Maar toch maakt de 34-jarige De Marchi zich geen zorgen. "Ik heb geen contract voor volgend jaar, maar ik maak mij geen zorgen. Ik ken ploegmanager Jim Ochowicz al jaren en heb er vertrouwen in. Ik weed dat ik een bondgenoot in hem heb, ookal zit hij in de problemen", is hij rustig.