Dopingjagers hebben deelnemers Tour de France 2017 in het vizier met testen op product dat pas nu opspoorbaar is

De Tour de France heeft in zijn geschiedenis al meerdere edities gekend die overschaduwd werden door dopinggebruik en waarbij achteraf namen uit de uitslag geschrapt moesten worden. Dat was niet het geval in de editie van 2017, al is daar misschien nog niet alles over geweten.

Het Nieuwsblad heeft vernomen dat het anti-dopingagentschap CADF op vraag van de UCI is begonnen met het hertesten van stalen uit 2016 en 2017. Vooral stalen uit de Tour de France 2017 zouden opnieuw getest worden. Een gevolg van informatie die is voortgekomen uit Operatie Aderlass. Een zekere dokter Schmidt was de spilfiguur in die hele zaak, die draaide om bloeddoping. Uit onderzoek is gebleken dat nog andere dan de toen betrapte renners, die weliswaar geen klant waren bij Schmidt, een dopingproduct gebruikten dat toen nog niet opspoorbaar was. VERBETERDE METHODES Nu zou dat wel het geval moeten zijn door de ondertussen verbeterde opspoormethodes. Afwachten dus of er nog grogte onthullingen naar boven komen.