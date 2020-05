Jonge talenten moeten zich bewijzen in minder aantal dagen: Ronde van de Toekomst krijgt aangepaste versie

De Ronde van de Toekomst is elk jaar een belangrijke afspraak voor de jonge talenten die ook op latere leeftijd hopen te slagen in de koers. Deze wedstrijd voor U23 wordt door alle ploegmanagers goed in de gaten gehouden. Dit jaar zal deze doorgaan in augustus.

Het is alvast goed nieuws dat er in 2020 ook plaats is op de kalender voor de Ronde van de Toekomst. Al zal dit wel niet zijn in de oorspronkelijk voorziene vorm. De Ronde van de Toekomst ging normaal tien dagen in beslag nemen. Nu zal de rittenkoers slechts zes dagen duren. Op 14 augustus kunnen de renners in deze wedstrijd van start gaan. De slotetappe zal dan op 19 augustus afgewerkt worden. Vorig jaar werd de Ronde van de Toekomst gewonnen door Tobias Foss, de Noor die anno 2020 uitkomt voor Jumbo-Visma.