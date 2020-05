🎥 Verkoopt Lance Armstrong nu opnieuw een villa? Die moet dan meer dan 10 miljoen euro opleveren!

Lance Armstrong staat weer volop in de spotlights door de documentaire 'Lance'. Verblijven doet de Amerikaan in zijn villa in Aspen, al zou daar binnenkort verandering in kunnen komen. Armstrong speelt naar verluidt met het idee om zijn villa te verkopen.

Dat heeft hij namelijk ook al eerder gedaan met andere verblijfplaatsen. Nadat Armstrong in 2012 van zijn voetstuk viel, volgde in de jaren nadien de verkoop van twee villa's in Austin en een huis in Lake Austin. In 2018 waren die drie gebouwen van de hand gedaan.

Armstrong en zijn echtgenote trokken dan in hun gerenoveerde villa in Aspen in. Die had de voormalig wielrenner in 2008 aangekocht voor een prijs van 8,3 miljoen euro. Volgens Fox News zou Armstrong nu ook deze villa willen verkopen. De nieuwe eigenaar moet er dan wel 13 miljoen euro voor neerleggen. Armstrong heeft nog een bungalow in Clarksville waar hij terecht kan.

Uiteraard is het ook niet uitgesloten dat hij dan nog elders een nieuwe woonst koopt. Zijn villa in Aspen is alvast de moeite, met onder andere vijf badkamers, zes slaapkamers en een wijnkelder.