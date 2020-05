Nederlandse experte buigt zich over wielersport in coronatijden: "Fietsen in peloton risicovoller dan voetballen"

Een Nederlandse epidemioloog is nagegaan welke risico's het heropstarten van het wielerseizoen allemaal omvat. Voorlopig is er wel uitzicht op een najaar in het wielrennen, maar dat blijft afhangen van de versoepelingen in een heel aantal landen.

Patricia Bruijning van het UMC Utrecht vergelijkt bij NOS het wielrennen met het voetbal. "Het is anders. Omdat je in een peloton vrij lang in dezelfde positie rijdt ten opzichte van je voorganger. We weten ook uit onderzoek dat als je in een bepaalde stroom zit, je precies de adem van je voorganger binnenkrijgt. Theoretisch gezien zorgt dat voor omstandigheden waarbij een overdracht kan plaatsvinden."

Terwijl het uiteraard net niet de bedoeling is dat renners mekaar gaan besmetten met het coronavirus. Maar loopt het wel zo'n vaart? "Het is natuurlijk theorie, in de praktijk heeft het nog nooit plaatsgevonden. Maar je zou kunnen zeggen dat fietsen in een peloton risicovoller is dan voetballen op een groot veld."

DE AFWEGING MAKEN

Wat betekent dat dan voor de kans om nog wielerwedstrijden in 2020 te zien te krijgen? "Uiteindelijk is het een afweging van risico's. Je ziet dat we in Nederland een aantal regels versoepelen omdat het risico klein is. Niet nihil, maar klein. Uiteindelijk moet je zo'n afweging ook voor het wielrennen maken."