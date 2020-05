Wout van Aert na liefst 320(!) kilometer gravelrijden: "Ooit deelnemen aan originele Dirty Kanza"

Wout van Aert heeft woord gehouden en samen met enkele vrienden een eigen Dirty Kanzelled gereden. Het event werd in het leven geroepen door Laurens ten Dam, liefhebber van gravelraces, na de afgelasting van de echte Dirty Kanza.

Vanuit het veldrijden heeft Van Aert ook al wel iets met het offroadverhaal. Het was wel een flinke afstand die de renner van Jumbo-Visma aflegde. "We hebben 320 kilometer op de teller, met daarin zoveel mogelijk offroad-passages", vertelt hij achteraf aan Het Laatste Nieuws. "Ik miste uitdagingen, dus dit was een goede vervanger."

GEEN IDEALE ROUTE

Van Aert had ook zelf de route uitgestippeld. "Dat was plezant om te doen. Ideaal was de route niet, want we hebben ons enkele keren vastgereden. Maar het was een leuke uitdaging om aan te gaan." Opnieuw zo'n Dirty Kanzelled afleggen ziet hij wel niet zitten.

Dan denkt hij eerder aan een ander alternatief. "Ik wil ooit wel deelnemen aan de originele Dirty Kanza", verklapt Van Aert.