Europees Kampioen hoopt op nieuwe datum Milaan-San Remo

Het is nog niet officieel bevestig op de kalender, maar Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije willen een andere datum. Europees kampioen Elia Viviani is alleszins fan van de nieuwe datum van Milaan-San Remo.

'La Primavera' gaat normaal gezien op 8 augustus door, maar dat vindt Viviani nog wat vroeg. De nieuwe, aangevraagde datum is 22 augustus en dat zint Viviani meer.

"Als Milaan-San Remo op 22 augustus plaatsvindt, kunnen renners zich beter voorbereiden", zegt Viviani aan La Gazetta dello Sport. "De koers zal dan een week voor de Tourstart zijn, nog een voordeel vind ik", aldus Viviani.

Het programma van Viviani is nog heel leeg. Aangezien Milaan-San Remo een doel is voor de Italiaan, wil hij zo snel mogelijk een definitieve datum. "Als de wedstrijd blijft staan, zal ik enkele kleinere koersen moeten rijden in aanloop naar San Remo. Als de wedstrijd verzet wordt, is de Ronde van polen een ideale optie. Het is echt nog stevig puzzelen", concludeert Viviani.