Throwback: dit gebeurde in de wielerwereld op 1 juni

Dit jaar is er geen koers op 1 juni, maar dat wil niet zeggen dat er vroeger geen koers was. We nemen u mee in de tijd, naar 1 juni enkele jaren geleden.

1989: Cipollini wint eerste Girorit

Cipollini stond in de jaren 90 bekend als een van de snelste spurters ter wereld. De Italiaanse spurtbom won in totaal 42 ritten in de Giro, tot op de dag van vandaag een record. Hij opende zijn rekening in 1989 op zijn 22e. Cipollini won de 12e etappe in de Giro, uiteraard een massasprint, voor José Rodriguez Garcia en Jean-Paul Van Poppel.

Nog een opvallend weetje: Cipollini startte in 27 grote rondes. Daarin veroverde hij 57 ritzeges. Maar 21 keer bereikte Cipollini de finish niet. Hij gaf regelmatig op toen het hooggebergte eraan kwam, werd twee keer uitgesloten en kwam één keer buiten tijd aan.

2008: Contador wint eerste Giro

In 2008 had Alberto Contador al een overwinning in de Tour de France op zijn naam staan toen hij zich waagde aan de Giro. 'El Pistolero' kon geenenkele etappe winnen, maar domineerde wel in de bergen. Van etappe 15 nam Contador de roze trui over van Gabriele Bosisio en die gaf hij niet meer af. In het algemeen klassement won Contador zijn eerste Giro met 1'57" voorsprong op Riccardo Ricco. Contador won de Giro opnieuw in 2011 en 2015 maar zijn overwinning in 2011 werd afgenomen na een dopingaffaire.

2019: Carapaz stelt eindoverwinning veilig

Vorig jaar stond op 1 juni de laatste bergrit op het programma. Voor Nibali en Roglic de laatste kans om Carapaz uit de roze trui te rijden. Met 76 klimkilometers beloofde het een helse rit te worden. Ookal toonde Carapaz de voorbije 3 weken dat hij sterk was. Nibali gaf niet op, maar ook in de loodzware voorlaatste etappe gaf Carapaz geen krimp. De etappe was spel voor de bek voor Peio Bilbao en Carapaz mocht met 1'54" voorsprong aan de slottijdrit van 15 kilometer.