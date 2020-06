Vicenzo Nibali denkt nog lang niet aan stoppen: "Niemand die mij zal tegenhouden"

Vicenzo Nibali is er ondertussen 35, maar de Italiaan denkt nog lang niet aan stoppen. Zijn contract bij Trek-Segafredo mag dan wel aflopen in 2021, dat wil nog niet zeggen dat de Italiaan dan op pensioen gaat.

De tweevoudig Giro-winnaar mikt dit jaar op een derde overwinning. "Drie keer de Giro winnen? Waarom niet? Het is wel iets waar ik constant aan denk. Net zoals het WK. Ik hoop dat het in Zwitserland is. Het parcours ligt mij perfect."

De 35-jarige Nibali is dus duidelijk nog ambitieus genoeg en denkt nog niet meteen aan stoppen. "Volgend jaar zijn er de Olympische Spelen in Tokyo. Ik wil graag goedmaken waar ik niet in geslaagd ben in Rio. Toen was ik zo dicht bij een medaille."

De geruchten doen de ronde dat Nibali zijn contract bij Trek-Segafredo zou uitdoen en dan op pensioen zou gaan, maar dat lijkt dus niet te kloppen. "Zoals ik me nu voel, is er geen reden om te stoppen. Ik ben gemotiveerd en gedreven. Er is niemand die mij zal tegenhouden."