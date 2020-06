Dochter van Tom Steels woont nu opnieuw thuis: "Voor ons Lob gaat het letterlijk om overleven of niet overleven"

Voor Tom Steels en zijn gezin ligt de nadruk nu meer dan ooit op gezondheid. Dat is bij iedereen zo, maar bij hen nog niet iets meer. In het bijzonder dan voor Lobke, de dochter van de ploegleider, die een zware fysieke en mentale beperking heeft.

Nadat Lobke een eerste epiletische aanval kreeg, geraakte alles in een stroomversnelling en bleek dat ze een zware beperking had. Er werd voor haar een huis gebouwd, waar ze samen met andere kinderen met een beperking verzorgd werd.

IMMUNITEIT NIET STERK GENOEG

Door de coronacrisis woont ze nu opnieuw thuis, geeft Tom Steels openhartig mee in een gesprek met Het Nieuwsblad. "Voor ons Lob gaat het nu letterlijk om overleven of niet overleven. Haar immuniteit is niet sterk genoeg om dit virus te verslaan."

Het minste contact kan haar ziek maken. Tom en zijn echtgenote Leen doen er uiteraard alles aan om dat te vermijden en besloten daarom om haar in deze periode zeker thuis te houden.