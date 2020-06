Evenepoel mikt hoog in de Giro: "Ik ga voor het maximale"

Remco Evenepoel kan niet wachten tot de Giro begint. De voorbereidingen verlopen vlot voor het toptalent en hij wil zich dan ook graag bewijzen.

In een interview met Gazetta dello Sport is Evenepoel razend ambitieus. "De Giro is al langer mijn doel. Ik heb door de nieuwe kalender gekozen om de Giro te rijden en niet Luik-Bastenaken-Luik. Dat is ook het beste voor mijn ontwikkeling."

Evenepoel wordt al getipt als favoriet voor de eindzege, zo ziet Alberto Contador wel wat in de jonge Belg. "Ik ga er alleszins mijn best voor doen. Ik wil zien hoe ver ik kan geraken."

Gaat Evenepoel dan voor winst in Italië? "Ik ga voor het maximale. Alle voorbereidingen verlopen goed. Ik heb al enkele fysieke testen gedaan en daar kwam ik steeds goed uit. Nu is het aan mij om straks top te zijn."