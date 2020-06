Lefevere bevestigt of ontkent niet dat hij bespaard heeft: "Ik heb een compromis gemaakt"

Door het coronavirus hebben heel wat wielerploegen bespaard op de lonen van de renners, maar het is niet duidelijk of het ook bij Deceuninck-Quick.Step het geval was. Patrick Lefevere bevestigt of ontkent het niet.

Lefevere had een interview bij Het Laatste Nieuws. Daarin hadden ze het onder meer over de besparingen. "Andere ploegen hebben de ­stekker eruit getrokken bij de zelfstandigen en ik heb een compromis gemaakt. Alle mensen waren meteen akkoord", aldus Lefevere. Cijfers wilde Patrick Lefevere niet zeggen. "Ik zal nooit over cijfers praten. Ik ga geen namen noemen, maar diegene die zeggen dat de sponsors er in alle tijden staan, hebben meer geknipt dan de anderen."