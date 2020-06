Van Aert wacht trainingskamp Jumbo-Visma niet af en gaat zelf al op zoek naar een plek voor hoogtestage

Normaal gezien gaat Jumbo-Visma eind juli op hoogtestage, als voorbereiding op het seizoen. Maar zo lang wil Wout Van Aert niet wachten.

Op 1 augustus staat de Strade Bianchi gepland en tegen dan wil Wout Van Aert er al staan. Van Aert is daarom nu al op zoek naar een plek voor zijn hoogtestage.

"Het Spaanse Girona geniet zijn voorkeur, maar de Spaanse grenzen zijn nog niet open. Vanaf volgende week zijn de grenzen van Italië wel weer open en dus kijken we daar naar opties. Voorlopig ligt de voorkeur van Wout bij Livigno", laat zijn manager Jef Van Den Bosch weten aan Het Nieuwsblad.

"Het probleem is vooral transport. Waar zullen we naartoe kunnen? En geraken we daar ook als we met de auto willen gaan? Dat zijn allemaal vragen waarop we voorlopig nog geen antwoorden hebben. Zodra er meer duidelijkheid is, hakken we de knoop door."