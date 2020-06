🎥 Aandacht voor materiaalkeuze: Victor Campenaerts bespreekt zijn nieuwe wielset

Victor Campenaerts laat geen gelegenheid passeren om verbetering te boeken, of het nu koers is of niet. Elk detail kan het verschil maken en dan is de materiaalkeuze natuurlijk ook belangrijk. Daarom bespreekt Campenaerts de nieuwe wielen die hij ter beschikking heeft.

Campenaerts doet tegenwoordig beroep op de nieuwe ENVE wielset: foundation 65. Die is iets goedkoper dan zijn vorige wielset van ENVE. Campenaerts is zijn nieuwe wielen nu al een tweetal maanden aan het testen en is enorm tevreden over de foundation-wielen. Wat is er dan juist zo goed aan? Dat legt Campenaerts uit in een filmpje op zijn YouTube-kanaal. U kunt het hieronder bekijken.