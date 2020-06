Chris Froome zet zich in voor Britse gezondheidszorg tijdens 'Wheels For Heroes'

Om 20u30 Belgische tijd vanavond kruipt Froome daarom opnieuw op zijn hometrainer van Wahoo en waagt hij zich opnieuw aan een uitdaging op Zwift. Zijn opdracht zal zijn om voormalig cricketspeler Kevin Pietersen en een team met andere bekendheden virtueel in te halen.

Dat moet wel lukken voor een topper uit de koers. Bedoeling is om tijdens deze rit op Zwift geld in te zamelen dat gebruikt kan worden om een duizendtal fietsen aan te kopen voor medewerkers van NHS, dat instaat voor de Britse gezondheidszorg.

THE RACE: @ChrisFroome is back on his @wahoofitness KICKR tonight in aid of #WheelsForHeroes



At 7:30pm (BST) Froomey will have to chase down @KP24 & his celebrity team in a charity @GoZwift challenge with the aim of raising money to provide 1,000 bikes for NHS workers #TheRace pic.twitter.com/XP9lBnmwmV