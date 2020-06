Fiets die Sagan aan de paus schonk gaat nu geld opbrengen voor medische sector in Italië

Materiaal van Peter Sagan kan doorgaans wel aardig wat centjes opbrengen op een veiling en dat is deze keer zeker te hopen. De online veiling van 'We Run Together' moet de gezondheidssector in Italië helpen. Er kan geboden worden op een fiets van Sagan.

De Slovaak schonk twee jaar geleden een speciale fiets aan paus Franciscus. Het is die fiets die nu geveild zal worden voor het goede doel. Dat meldt Cicloweb. Op CharityStars.com zal vanaf maandag 8 juni geboden kunnen worden op de fiets. Het gaat om een Specialized-fiets in het wit en het geel, de kleuren van het Vaticaan. De opbrengsten zullen dienen om ziekenhuizen en artsen in Bergamo en Brescia te ondersteunen. Twee steden die enorm zwaar getroffen zijn door het coronavirus.