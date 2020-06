Giro-start in Palermo nu haast zekerheid, Grande Partenza voor volgend jaar ligt ook al vast

De Giro moest door het uitstel van de startdatum zich ook over andere aanpassingen buigen. Zoals bijvoorbeeld over het parcours. Er werd al gewag gemaakt van een start in Palermo met een tijdrit. We mogen er van uitgaan dat die er effectief ook komt.

Inmiddels duiden steeds meer bronnen Palermo immers aan als startplaats voor de Ronde van Italië in 2020. Dat zal dus de stad zijn waar het allemaal te doen is op 3 oktober. Wellicht worden de eerste vier etappes van de Giro allemaal op het eiland Sicilië afgewerkt. COMPROMIS Volgens La Repubblica ligt ook de Grande Partenza voor volgend jaar al vast en krijgt Boedapest de kans om die te organiseren. Zo trekt de Giro alsnog naar Boedapest. Een compromis voor de invloed van het coronavirus op de koers. Er zal dus eigenlijk gewoon gewisseld worden. Boedapest ging normaal de start van de Giro dit jaar organiseren en Palermo was topkandidaat voor de start in 2021. Palermo zal nu eerst dienst doen als startplaats en volgend jaar in principe Boedapest.